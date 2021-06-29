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تراند الفن: وزير الشباب والرياضة يجرى عملية جراحية في كتفه

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

الدكتور أشرف صبحي

يجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عملية جراحية في كتفه، حسب مانشر ذلك المتحدث الإعلامي للوزارة، محمد فوزي على صفحته الرسمية على فيسبوك، وقال  “فوزي” إن شاء الله سيعود الوزير في أسرع وقت لممارسة عمله، وتمنى له الشفاء العاجل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الشباب والرياضة يجرى عملية جراحية في كتفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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