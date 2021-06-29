تراند الفن: نادي الأسير الفلسطيني يدعو بوقفة لنصرة الغضنفر أبو عطوان

دعا نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إلى وقفة كبيرة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي للمشاركة في الوقفات الإسنادية للأسير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه المضربين عن الطعامن وفق لوكالة فلسطينية

حيث يواجه الأسير أبو عطوان ظروفًا صحية في غاية الخطورة، يقابل ذلك تعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وكذلك إسنادًا للأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير إياد حريبات الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الوقفات ستكون أمام مقار الصليب الأحمر الدولي في المحافظات وسيتزامن ذلك مع وقفة في الأراضي المحتلة مند عام أمام مستشفى “كابلن” الإسرائيلي