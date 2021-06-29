فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 3 زيارة
دعا نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إلى وقفة كبيرة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي للمشاركة في الوقفات الإسنادية للأسير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه المضربين عن الطعامن وفق لوكالة فلسطينية
حيث يواجه الأسير أبو عطوان ظروفًا صحية في غاية الخطورة، يقابل ذلك تعنت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وكذلك إسنادًا للأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير إياد حريبات الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الوقفات ستكون أمام مقار الصليب الأحمر الدولي في المحافظات وسيتزامن ذلك مع وقفة في الأراضي المحتلة مند عام أمام مستشفى “كابلن” الإسرائيلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نادي الأسير الفلسطيني يدعو بوقفة لنصرة الغضنفر أبو عطوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.