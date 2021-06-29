فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 53 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إن المارد الأحمر، هو المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل.
يذكر أن الأهلي كان قد تأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.
وأضاف جاريدو، في تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي أفضل فنيًا من فريق كايزر تشيفز، الذي يقبع في المركز الثامن بالدوري الجنوب إفريقي، بينما الفريق الأحمر مُستقر بشكل كبير هذا الموسم، ولديه مجموعة مُميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، وأتوقع تتويج الفريق باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جاريدو: الأهلي المرشح للتتويج بدوري الأبطال على حساب كايزر تشيفز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.