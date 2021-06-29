تراند الفن: اليوم.. النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف مصر القديمة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

تصدر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود فؤاد عبد الحميد الصادر ضده حكم غيابي في أحداث عنف مصر القديمة. كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمود فؤاد عبد الحميد ـ طالب بكلية السياحة والفنادق بحيازة مفرقعات والتجمهر والتظاهر دون تصريح بمنطقة مصر القديمة.

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