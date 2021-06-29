تراند الفن: 5 تمارين تنفس لمنع نقص الأكسجين في الدم للأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تسبب جائحة كورونا في ارتفاع حالات نقص تأكسج الدم، وهو مرض تنفسي يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى تفاقم الحالة، كما يُعرف نقص الأكسجة السعيد أيضًا باسم نقص الأكسجة الصامت، وهو حالة لا يظهر فيها المريض أي أعراض لضيق التنفس حتى يكون هناك انخفاض كبير في مستويات الأكسجين، وتعد تمارين التنفس طريقة رائعة لزيادة سعة الرئة وتقليل فرص ضيق التنفس، وفيما يلي بعض تمارين التنفس التي يمكنك القيام بها مع أطفالك ومساعدتهم على زيادة سعة الرئة لديهم.

نفخ فقاعة

تمرين التنفس الرائع هو أن تستنشق بأنفك وتعبس بشفتيك أثناء الزفير، ويجب أن يكون الزفير ضعف طول الشهيق، وهناك طريقة رائعة لمساعدة أطفالك على أداء هذا التمرين وهي مطالبتهم بمتابعة شفاههم كما لو كانوا ينفخون فقاعة.

الاستلقاء على البطن

اطلب من طفلك الاستلقاء على السرير ووضع وسادة على بطنه، وشجعهم على التنفس بعمق أثناء العد إلى 10، واطلب منهم التركيز على الوسادة الموجودة على بطنهم ومعرفة كيفية تحركها لأعلى ولأسفل أثناء الشهيق والزفير، وإذا كان لديك طفلان أو أكثر، يمكنك تحديد وقتهم وإجراء لعبة من هذا التمرين.

طنين

إنه تمرين رائع لزيادة سعة الرئة، وهو ما يقوم به أطفالنا غالبًا دون أن يلاحظوا ذلك، لذا تأكد من جلوس أطفالك على كرسي، واطلب منهم عزف أغنيتهم ​​المفضلة مع إغلاق أفواههم، كما يمكنك حتى أن تطلب منهم إغلاق عيونهم وآذانهم والتركيز فقط على الأغنية، حيث يعد تمرينًا رائعًا لتهدئة أنفسهم عندما يشعرون بالقلق.

النفخ على الورق

خذ قطعة من الورق وبعض الألوان المائية وقش، واسكب الألوان المائية في منطقة مركزة على الورقة، واطلب منهم النفخ عليها بمساعدة ماصة، فهو نشاط ممتع يمكنك القيام به في يوم ممطر عندما يتعين عليك البقاء فيه.

تنفس العطر

اطلب من طفلك أن يأخذ نفسًا عميقًا كما لو كان يستمتع برائحة طعامه المفضل أو عطره المفضل، ويساعد في زيادة سعة الرئة، كما أنه وسيلة ممتعة للتفاعل مع حاسة الرئة.