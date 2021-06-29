تراند الفن: وزير القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية (فيديو)

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية ما زالت مطلوبة بين الدول الخارجية، وهناك اتاحة للعمالة المصرية في العراق وليبيا.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث”، نحن الان نعمل على دراسات مكثفة على العمالة غير المنتظمة لكي يكون هناك نوع من أنواع الرعاية، حيث تم حصر في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدراية، بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدينة.



وتابع: “لا بد من هناك آليات توضع لهذه الفئة لكي يكون هناك حصر مزدوج في وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية، لتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة”.