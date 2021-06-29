أروع الرسائل بمناسبة عيد الأضحى ٢٠٢١ مكتوبه

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عمر شويل - جدة أروع الرسائل بمناسبة عيد الأضحى ٢٠٢١ يبحث الكثير من الحجاج المقبلين على هذا اليوم بالبحث عن كل ما يحدث في ايام التشريق ويوم العرفه ويتسألون عن كل ما يحدث في هذه الايام المباركة، حيث قام الله تعالى بأمر جميع المسلمين أن يقوموا بتسبيحه وتذكيره كثيرا وتم وصف هذه الأيام بالمعدودات واكد على ذلك قوله الله تعالى ” وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ” حيث يقوم الحجاج في هذه اليوم برمي الجمرات وبعد الانتهاء يتعجلون حتى يذهبوا إلى مكة ويقومون بالبيات في يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة.

أروع الرسائل بمناسبة عيد الأضحى ٢٠٢١

ننشر اليكم احدث رسائل التهنئة بمناسبه عيد الاضحي والتى يبحث عنها الكثير من الأشخاص كما يلي:-

للعيد هلاله.. ولقلبي حبيب عذبني دلاله.. يا ترى بيوم العيد كيف حاله.

كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الضحى أهنئكم.

بالعيد والله يالغالي ودي أهديك عيوني بس خفت أشتاق أشوفك وما أقدر.

تهنئة مليانة ورد وفلّ أرسلها قبل العيد يهلّ علشان أكون قبل الكلّ

أما عن رمي الجمرات فهذا يحدث على ثلاث مراحل وقاموا بتسميتها بالجمرة الصغرى وهناك جمرات تسمى الجمرة الوسطى، وجمرات تسمى الكبرى حيث أن كل جمرة من هذه الجمرات يتم تكوينها من سبع حصيات.

أما عن ذبح الهدي فيكون من باب التطوع أو واجب من الإنسان وأيضا التمتع بالهدى، أو عند قيام الشخص شئ محظور فعله للحجاج واذا كان يجب على الشخص أن يقوم بذبح أضحية ولم يقدر على ذبح الأضحيه فعليه أن يقوم بصيام عشر ايام ويتم تقسيمهم وأكد الله سبحانه في قوله تعالى ” فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عشرة كاملة” وتم تسميه الدم المنتج عن الذبح بهدي الجبان.

عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١

فيتم تأدية الصلوات الخمس قصرا بدون جمع كما كان يفعل نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام عندما بات في أيام التشريق بالمني وقام النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة كل الصلوات في وقتها وقام بقصر الصلوات التي تتكون من ٤ ركعات إلى ركعتين فقط ويكون التكبير المقيد مهم لكل صلاه ويتم التكبير بعد أداه المسلم كل الصلوات المفروضة عليه ويكون كالآتي ا “الله أكبر الله أكبر، لا آله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” ولو قام المصلي بصلاة لوحده فلا يجوز له أن يكبر إليكم بعض العبارات الجميله التي من شأنها أن تعم الفرحة والبهجة :