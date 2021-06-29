تراند الفن: إنبي: تعادلنا أمام المقاولون العرب بضربة جزاء ظالمة

سادت حالة من الاستياء داخل نادي إنبي، بسبب الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “تعادلنا مع المقاولون بضربة جزاء ظالمة حسب جميع التحليلات، خاصة أن الكرة من بدايتها خطأ لصالح جون لاعب الفريق البترولي وتم التغاضي عنه”.

واختتم حديثه قائلًا: “وليد عبد الرازق حكم اللقاء، سبق له طرد لاعب لنا بعد عشر دقائق من بداية مباراة المحلة، في الدور الأول وخسرنا المباراة بسبب هذا”.

وقد تعادل إنبي أمام نظيره المقاولون العرب بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.