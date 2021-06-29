تراند الفن: انتشال جثة طفل مات غرقًا في بحر العنب بطنطا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، من انتشال جثة طفل غرق في مياه بحر العنب بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

كان قد تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، ببلاغ من الأهالي بغرق طفل يدعى “أحمد.م.س”، 8 أعوام، مقيم بقرية خلوة ريشة بدائرة المركز في مياه بحر العنب.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتم انتشال جثة الغريق.

وتبين من التحريات، أن الطفل تعرض للغرق أثناء لهوه في بحر العنب، وجرفة التيار ولم يتمكن من الخروج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرّحت بدفن جثة الطفل، بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.