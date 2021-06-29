فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - وجّه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة لفريق السلة بالنادي بعد تتويجه بلقب دوري السوبر والتغلب على مُنافسه الاتحاد السكندري.
ونشر كارتيرون، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وكتب عليها: “مبروك، براڤو”.
وكان فريق كرة السلة بنادي الزمالك قد تغلب على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 84-80 في المباراة الخامسة الفاصلة، بعد التعادل في 2/2 خلال الأربع مباريات التي سبقتها.
ويُعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مُؤخرًا في رواندا تحت رعاية NBA.
ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش، مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب، مدربًا عامًا، سمير جودة، مدربًا، وإسلام جمعة، طبيب الفريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارتيرون يهنئ فريق سلة الزمالك بعد تتويجه بلقب دوري السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.