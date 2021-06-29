تراند الفن: تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم الثلاثاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - استقرت أسعار الذهب في سوق الصاغة خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صعود الأسعار العالمية للمعدن، في ظل ترقب الأسواق للسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. أسعار الذهب في مصر اليوم:- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 890 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 816 جنيها. سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي 779 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 668 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و232 جنيهًا. وصعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الإثنين، وسط ترقب تطورات التضخم في الولايات المتحدة وانتظار بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع. وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة في الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.2% أو 2.90 دولار ليصل إلى 1780.70 دولار للأوقية، وسجلت الأسعار الفورية للذهب مستوى 1979 دولارًا. واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 91.892 نقطة.

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