تراند الفن: محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الاثنين، فاعليات حفل تخرج طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق، والتسلح بالعلم، ومستقبلا واعدا، وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة المستقبل.

وأعرب عن سعادته وفخره للمشاركة في تخريج جيل ليبني وطنه، مشيرًا إلى أن جميع الخريجين هم مستقبل مصر، ولا بد أن يضعوا نصب أعينهم بلدهم وألا ينسوا فضل بلادهم وأبائهم، وما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا اليوم.

وأشاد المحافظ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد مع الطلاب طوال فترة دراستهم.

وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب أنها تقوم بتقديم تعليم متميز وعالي الجودة للطلاب، فهي أيضا بمثابة بيت للطلاب من مختلف الدول العربية.