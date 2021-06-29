فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية في محافظة الغربية؛ حيث شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا أحداث الليلة الأولى من العرض المسرحي “الساحرات” لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، والمقتبس من رواية “البوتقة” للكاتب الانجليزي آرثر ميلر، والمقرر عرضه للجمهور حتى 3 يوليو القادم، إخرج المخرج عبد الرحمن سالم، الديكور والملابس سلمى سليمان، استعراضات خالد قنيده، موسيقي حسام العجوز.
تدور أحداث المسرحية حول فكرة الانتقام التي تسيطر أحيانا على الانسان، مما قد يدفعه لفعل كل شيء مشين، حتى لو تحالف مع الشيطان نفسه من أجل تحقيق رغباته، إلى أن يجد نفسه في نهاية المطاف وجها لوجه مع حبل المشنقة، بطولة فرقة قصر ثقافة طنطا دينا مجدي، ناريمان أسامة، حنين أيمن، مصطفى شوشة، فيروز محمد، بجانب العديد من النجوم في أدوار الساحرات والأشباح.
شهد العرض ردود أفعال متباينة من الجمهور، حيث أكد بعضهم أن أكثر ما لفت انتباههم هو الديكور والملابس، والذي عكس بشكل كبير على حد قولهم أجواء مسرح الأحداث، فيما ذهب آخرون إلى تصميم الاستعراضات، والموسيقي، مؤكدين أنهما كان لهما دور كبير في تباين العمل من خلال ابراز التفاصيل الدقيقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الساحرات” على مسرح المركز الثقافي بطنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.