تراند الفن: حسام حبيب في فيديو جديد: “ايه رأيكوا فيا وأنا بضحك على شيرين؟”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏21 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

ظهر الفنان حسام حبيب مع زوجته المطربة شيرين، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام على حسابه الخاص بموقع “انستجرام”. استهل حسام حبيب المقطع بسؤال استنكاري: “ايه رأيكوا فيا وأنا بضحك على شيرين؟”.



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