تراند الفن: شاهد: سعودية تروي تجربتها في العمل على عربة طعام.. وتكشف عن أبرز المأكولات الجنوبية التي تقدمها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: روت شابة سعودية تدعى أحلام الغامدي تجربتها في طهي وبيع المأكولات الجنوبية على عربة طعام في غابة رغدان بالباحة.

وقالت خلال لقاء لها في برنامج “الراصد” أنها تقوم بعمل المأكولات الجنوبية في عربتها إضافة مثل العريكة بالسمن.

وأضافت نها تقوم بعمل خبز الميفا وتسويه بالحطب ويبلغ سعره 10 ريال مع السمن والعسل.

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