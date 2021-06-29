تراند الفن: حسام حبيب يعلن قطع علاقته بوالده ومقاضاته بعد التسريب: استدرج لمصالح خاصة وعلاقتي بشيرين لا يفرقها بشر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أعلن المطرب حسام حبيب، قطع علاقته بوالده ومقاضاته بعد التسريب الأخير.

وأوضح حسام حبيب، في مقطع فيديو جديد نشره على حسابه بموقع “انستجرام”، أن والده استدرج لمصالح خاصة، وعلاقته بزوجته شيرين لا يفرقها بشر.

وتابع حسام حبيب: “لا أدير حسابات أو شغل شيرين ولكن شركة منفصلة بفريق محترف”.

ودافعت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووالدته، بعد التسريب الصوتي المسجل المنسوب لوالد زوجها، الذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كما ذكر فيه عن كره والدة حسام لشيرين.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع “تويتر”، أن ما تردد غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن زوجها حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها وجميع “الفيز” الخاصة بها باسمها.