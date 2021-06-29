تراند الفن: ميسي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وبوليفيا

حصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب بوليفيا، والتي انتهت منذ قليل، بفوز التانجو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ميسي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب بوليفيا

وسجل ميسي الهدفين الثاني والثالث لمنتخب الأرجنتين في الشوط الأول، بينما صنع الهدف الأول لجوميز.

وأنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما ودع منتخب بوليفيا البطولة دون الحصول على أي نقاط.