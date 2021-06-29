فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 58 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على حساب بوليفيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا.
وسجل جوميز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، وعزز ليونيل ميسي النتيجة بالهدفين الثاني والثالث، قبل نهاية الشوط الأول، وأحرز منتخب بوليفيا هدفه الوحيد في الدقيقة 60، وجاء هدف الأرجنتين الرابع، عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من اللقاء.
وأنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما ودع منتخب بوليفيا البطولة دون الحصول على أي نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ثنائية ميسي تقود الأرجنتين لهزيمة بوليفيا برباعية في ختام مجموعات كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.