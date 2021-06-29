تراند الفن: أوروجواي تفوز على باراجواي بهدف وتخطف وصافة المجموعة الأولى في كوبا أمريكا

حقق منتخب أوروجواي، فوزا صعبا على حساب منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

وسجل إدينسون كافاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، وسيطر منتخب باراجواي على معظم أحداث اللقاء، دون خطورة كبيرة على مرمى موسليرا حارس أوروجواي.

وخطف منتخب أوروجواي وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.