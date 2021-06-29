فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة
يتوجه يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للقاء عدد من الوزراء الإماراتيين من بينهم نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
كما سيلتقي، أحمد الصايغ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزيرة الثقافة نورة الكعبي، إلى جانب عقد عدة لقاءات بممثلين عن الجاليات اليهودية في أبو ظبي ودبي، حسب ما نشرت صحيفة جيروزاليم العبرية.
وأوضحت الصحيفة العبرية، إنه من المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي سفارة بلاده في أبو ظبي، والقنصلية الإسرائيلية في دبي، بحضور مسؤولين حكوميين إماراتيين.
وتعد تلك الزيارة هي الأولى من نوعها، كزيارة رسمية لوزير عبري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع تل أبيب “اتفاق إبراهام” خلال العام الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأولى من نوعها.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أبو ظبي لافتتاح السفارة العبرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.