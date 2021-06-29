فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
طمأن المطرب حسام حبيب الجمهور على زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، مشوقًا إياهم بالعديد من المفاجآت التي عملت على تحضيراتها الفترة الماضية.
وقال حسام خلال مقطع فيديو دهر خلاله عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”: ‘اطمنوا شيرين بخير.. وهترجع بقوة الفترة الجاية.. كانت بتحضر لحاجات كتير إن شاء الله هتكون مفاجأة ليكوا.. وتعرفوا إن الوقت اللي عدى مكنش هباءً”.
وأضاف حسام، أن علاقته قوية بزوجته، ولا أساس من الصحة لما تم تداوله، مشيرًا إلى أنه لا يتحكم في حساباتها البنكية وأنها تعمل مع شركة خاصة بإدارة أعمالها ولا يتدخل بشأن أعمالها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسام حبيب: شيرين تحضر لمفاجآت كثيرة الفترة القادمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.