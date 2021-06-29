تراند الفن: اليوم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن ست مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق “معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر”، وضعفها بباب الشعرية والجمالية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن سبب انقطاع المياه هو تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءًا من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، إلى تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مُحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.