تراند الفن: حسام حبيب يشكر إبراهيم سعيد وبسمة وهبة وعمرو أديب بعد أزمته الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

وجه المطرب حسام حبيب رسالة شكر لعدة شخصيات ساعدوه خلال الأيام الماضية لتخطي أزمته الأخيرة التي أُتهم خلالها بسيطرته على حياة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب والتحكم في حساباتها البنكية وأعمالها. وقال حسام خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”، أود أن أشكر صديقي إبراهيم سعيد لمساعدته لي ودفاعه عني، وكأنه أخ لي من دمي، فلاقتي به أكثر من أصدقاء فبيننا عشرة عمر. بالإضافة إلى توجيهه رسالة شكر للإعلامية بسمة وهبة وعمرو أديب، في طريقة تناولهما الموقف والتريند.



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