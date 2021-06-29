تراند الفن: لاوتارو مارتينيز يتحدث عن فوز الأرجنتين على بوليفيا في كوبا أمريكا

تحدث لاوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين، عن فوز فريقه على بوليفيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في ختام دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب المباراة: “نحن نتطور وهذا يجعلنا سعداء، وندخل المباراة بالجدية المناسبة وبالمسؤولية التي تتناسب مع هذا القميص”.

لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين

وأضاف: “أنا هادئ، طاقم التدريب وزملائي يثقون بي، وأحيانًا تدخل الكرة وأحيانًا لا، ولكنني دائمًا أُترك هادئ عندما أقدم كل شيء”.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف منتخب الأرجنتين الرابع في شباك منتخب بوليفيا، وذلك بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.