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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تحدث لاوتارو مارتينيز، مهاجم منتخب الأرجنتين، عن فوز فريقه على بوليفيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في ختام دور المجموعات بكوبا أمريكا.
وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب المباراة: “نحن نتطور وهذا يجعلنا سعداء، وندخل المباراة بالجدية المناسبة وبالمسؤولية التي تتناسب مع هذا القميص”.
وأضاف: “أنا هادئ، طاقم التدريب وزملائي يثقون بي، وأحيانًا تدخل الكرة وأحيانًا لا، ولكنني دائمًا أُترك هادئ عندما أقدم كل شيء”.
وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف منتخب الأرجنتين الرابع في شباك منتخب بوليفيا، وذلك بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لاوتارو مارتينيز يتحدث عن فوز الأرجنتين على بوليفيا في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.