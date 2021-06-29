تراند الفن: لا تتجاهلها.. علامة تحذيرية بالقرب من الأنف تشير للإصابة بمرض خطير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد: يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول ضارا لأنه لا يظهر عادة أي أعراض. ومع ذلك، قد تظهر علامة منبهة في بعض الأحيان “بالقرب من الأنف”.

ووفقا لمؤسسة “هارفارد هيلث”، يمكن أن تظهر اللويحات الصفراء، وهي لويحات ناعمة مليئة بالكوليسترول تتطور تحت الجلد، على الوجه، “عادة على الجفون أو حولها وغالبا بالقرب من الأنف”.

ويمكن أن تتنوع اللويحات الصفراء (xanthelasma)، في الحجم، بدءا من رأس الدبوس الصغير إلى حجم حبة العنب. وعادة ما تكون مشابهة لنتوء تحت الجلد، وقد تظهر بلون أصفر أو برتقالي.

وقد تكون هذه الكتل الصفراء زوائد فردية معزولة أو قد تتطور في شكل مجموعات، وقد تظهر في أي مكان من الجسم.

ونظرا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من الأعراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول، فمن المرجح أن يقترح الأطباء إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لدى المريض قد يكون مرتفعا.

وهناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول: سحب الدم من ذراعك، أو اختبار وخز الإصبع.

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