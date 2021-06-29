فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان القابضة عبداللطيف آل عبدالكريم، أن أفضل قرار اتخذه والده هو الاستقالة من وظيفته في أرامكو بعدما كان يعمل ميكانيكي فيها ليتجه للعمل في مضخات المياه. وقال “آل عبدالكريم” في لقائه ببرنامج “بودكاست الغرفة” على قناة “الإخبارية”: اليوم بعد ما شفت الاسم والتجارة التي نماها الوالد أقول الحمد لله إنه استقال من أرامكو لأنه كان يملك حرفة ومنها لا يملكها كثير من الناس بالإضافة إلى الجرأة والتحدي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. ابن مؤسس شركة “سمنان القابضة”: الحمد لله أن والدي استقال من أرامكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.