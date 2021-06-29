فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 59 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على سيدة نبره، وتكثف جهودها للقبض على المتهم الثالث، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضًا بقرية الطيبة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية.
وبالفحص تبين أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر بدائرة مركز شرطة نبروه، بمديرية أمن الدقهلية، يتضمن بلاغ إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة، واتهمت 3 أشخاص مقيمين بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب بالأيدى، وإحداث إصابتها لخلافات بينهم بسبب الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات، فقد أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على سيدة نبروه وجهود لضبط الثالث بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.