تراند الفن: اليوم..الرقابة المالية تعقد مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مسيرة التطوير خلال 4 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏39 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021) والنقلة النوعية في أدائه والتي استمدها من مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016 وقالت الهيئة إن المؤتمر الصحفي يتناول كشف حساب لأدائها وما أنجز من سياسات ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي(2018-2022) والتي تبنتها الهيئة وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، مرورًا بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

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