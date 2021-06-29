تراند الفن: تعرف على مواجهات ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

انتهى منذ قليل دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، والذي يقام بوجود مجموعتين، وفي كل مجموعة 5 منتخبات، يصعد منها 4 إلى دور الربع نهائي من البطولة. وتأهلت منتخبات “الأرجنتين – أوروجواي – باراجواي – تشيلي” من المجموعة الأولى، بينما صعدت منتخبات “البرازيل – بيرو – كولومبيا – الإكوادور” من المجموعة الثانية، وودعا منتخبي بوليفيا وفنزويلا منافسات الكوبا. وتأتي مواجهات دور الربع نهائي كالتالي:- 1- البرازيل × تشيلي

2- بيرو × باراجواي

3- الإكوادور × الأرجنتين

4- كولومبيا × الأوروجواي وسيلتقي الفائز من المواجهة الأولى، ضد الفائز من المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، بينما يواجه الفائز من المباراة الثالثة، الفائز من المباراة الرابعة في ذات الدور.

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