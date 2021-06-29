تراند الفن: اليوم.. وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إقامة مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، لكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وفي وقت سابق علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على نشر نماذج أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث لطلبة الثانوية العامة، بعد أن كان من المقرر تأديتها في التاسعة من صباح اليوم الخميس، حسب إعلان الوزارة السابق.

ورد “شوقي”، على تساؤل الطلاب بشأن عدم وجود إعلان رسمي مسبق بنشر الامتحانات من قبل الوزارة، عبر جروب “محبي طارق شوقي”، في تطبيق “واتساب”، قائلًا إن الامتحانات موجودة للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها وكذلك الإجابات”.