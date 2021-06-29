تراند الفن: طقس الثلاثاء.. استمرار الموجة الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ويكون الطقس ليلا، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا على السواحل الشمالية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء:-

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية، شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 38 25

المنصورة 37 24

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 39 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 39 25

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 44 27

ادفو 44 27

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 42 24

حلايب 35 27

شلاتين 37 26