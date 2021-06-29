تراند الفن: زارا البلوشي ترد على منتقدي ظهورها بـ”الشورت” في المالديف: إيش ألبس على البحر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: ردت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، على منتقدي ظهورها بـ“الشورت“ وفوقه ”مايوه“ في ”جزر المالديف“.

وقالت زارا البلوشي، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن ”الملابس ليست مقياسا لوصف الإنسان إما محترم أو غير محترم“، مبينة أنها لم تسيء لأحد أو تقلل من شأن الجمهور.

وقالت إنها ”كانت تظهر مع زوجها الأول في أحد الفنادق داخل شاليه خاص، بنفس الطريقة وكذلك مع طليقها في روسيا، مردفة: ”إيش ألبس على البحر يعني فستان، لازم ألبس شورت“.

وكانت زارا البلوشي نشرت، مقطع فيديو وصورا عبر حسابها الخاص في تطبيق ”سناب شات“، وهي ترتدي ”الشورت“ وفوقه ”مايوه“، وذلك خلال قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

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