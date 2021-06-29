تراند الفن: أحمد زاهر عن تخرج أبنائه: “كنت طاير من الفرح”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره، صورًا من حفل تخرّج ابنتيه، ملك وليلى، معبرًا عن سعادته بهذا اليوم، متمنيًا للجميع الإحساس بنفس شعوره.

ونشر زاهر الصور بحسابه الشخصي على “انستجرام”، وعلق عليها: “بتاني اتخرجوا النهاردة..حالة غريبة أول مره أحس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح، وسعادة، وفخر، و خوف علي بكره، ودموع”.

أحمد زاهر وأسرته

واستكمل: “ما هو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه، احاسيس كثيرة، ومع بعض مرة واحدة”.

أحمد زاهر من حفل تخرج أبنائه

وأضاف متمنيًا السعادة للأباء بأبنائهم: “بجد كنت طاير من الفرح..الحمدلله والشكر لله على كل السعادة اللي كنت فيها..الحمدلله علي تخرج ملك وليلي، وعقبال منى ونور، وربنا يفرحكم كلكم بولادكم…ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها”.