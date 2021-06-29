تراند الفن: مسؤول يكشف أسباب ارتفاع أسعار منتجات الألبان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 2 زيارة

صحيفة المرصد: كشف نائب رئيس اللجنة الزراعية بالغرف التجارية، سلطان الثنيان، سبب ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الآونة الأخيرة. ووفقا لـ “الوطن”، أوضح الثنيان أن ارتفاع المدخلات الزراعية ومدخلات الرسوم الحكومية والمحروقات، ومدخلات البيطرة والموارد البشرية ساهم في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن إلزام المنتجين في المملكة بمواصفات إنتاج معينة، وارتفاع تكلفة تحقيقها ساهم أيضا في رفع السعر. وبين أن هامش الربح المتحقق في هذه الصناعة قليل؛ لذلك فمن الصعب تخفيض السعر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

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