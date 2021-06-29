تراند الفن: تعرف على ترتيب مجموعة الأرجنتين النهائي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

نجح منتخب الأرجنتين، في إنهاء دور المجموعات، في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد مع منتخب تشيلي. وسيلاقي منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب الإكوادور، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا. ويأتي ترتيب المجموعة الأولي في كوبا أمريكا كالتالي:- 1- الأرجنتين 10 نقاط. 2- أوروجواي 7 نقاط. 3- باراجواي 6 نقاط. 4- تشيلي 5 نقاط. 5- بوليفيا 0 نقاط.

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