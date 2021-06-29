تراند الفن: اليوم.. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لـ” بئر مسعود” بتكلفة 25 مليون جنية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

يطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود بتكلفة 25 مليون جنية ومدة تنفيذ 6 أشهر، بنطاق حى المنتزه أول. وقال محافظ الإسكندرية: يأتي المشروع كبداية لانطلاق تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، والذى يتم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات. وأوضح الشريف، أن هذا المشروع يهدف إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، بإعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية. وأشار الشريف إلى أنه بدأ العمل في إعداد مشروع “الهوية البصرية” منذ أكثر من سنة، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية في السادس من فبراير من العام الماضي 2020، وفي فبراير 2021 تم تسلم وثيقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

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