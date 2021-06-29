فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشف مهاب ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن حقيقة العروض الأمريكية لضمه خلال الفترة المقبلة.
وقال مهاب ياسر في تصريحات إذاعية: “حصولي على جائزة أفضل لاعب صاعد، بفضل زملائي في الفريق، ومن غير زملائي لن استطيع الحصول عليها، والجميع دعمني”.
وعن وجود عروض لضمه من الدوري الأمريكي للمحترفين NBA قال مهاب ياسر: “الحمد لله تلقيت أكثر من عرض، لكن لا توجد حاجة أكيدة حتى الآن”.
وعن استمرار والتر هودج مع الزمالك في الموسم المقبل، قال مهاب ياسر: “بنسبة كبيرة والتر مستمر مع الزمالك، وهو حابب يجدد ويستمر في النادي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مهاب ياسر: تلقيت بعض العروض من NBA.. وبنسبة كبيرة والتر هودج مستمر في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.