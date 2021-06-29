تراند الفن: عُثر بحوزتهم على حشيش وسلاح أبيض.. ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بأبها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تمكنت دوريات الأمن بمنطقة عسير، من ضبط عدد من المخالفات الموجبة للتوقيف، وذلك أثناء عمليات المسح الميداني.

وأظهر فيديو بثه حساب “سناب الداخلية”، دوريات الأمن في مدينة أبها وقد تمكنت من ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي مجهول المصدر، وقطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و18 قرص خاضع للرقابة الطبية، وسلاح أبيض.

وأوضحت الداخلية أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها، وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.

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