تراند الفن: التحفظ على سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة في الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، التحفظ على كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستخدام، فى حملة أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة البيطاش بمجمع الصناعات الصغيرة، غرب المحافظة، لحيازة سلع غذائية دون بيانات ومشكوك فى صلاحيتها، وعرض الواقعة على النيابة.

كان وكيل وزارة التموين، وجه بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق حرصا على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري وحفاظا على صحة المواطن المصري من أى أضرار.

وفي غضون ذلك ترأس جمال عمار، مدير إدارة تموين العجمى، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط وتحريز كميات كبيرة من المواد الغذائية المغشوشة والفائدة.

تضمنت المضبوطات 75 عبوة بلاستيكية شيكولاتة، سبريد بالبندق زنة الواحدة 4 كجم، و100 علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الوحدة 1 كيلو جرام، و30 علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة 200 جرام، و45 علبة حلاوة بالشيكولاتة زنة الواحدة 650 جرام.

كما تم ضبط 16 علبة حلاوة طحينية بالشيكولاتة زنة الواحدة 5 كجم، و10 علب حلاوة مكس زنة الواحدة 350 جرام، و480 علبة شيكولاتة سبريد بالبندق زنة الواحدة 350 جرام، و275 كيلو شيكولاتة.

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وتم تحريز 5 جوال coca powser زنة الواحد 25 كجم، و6 جوال pore milk زنة الواحد 25 كجم، و3جوال whey powder زنة الواحد 35 كجم، و6 جوال نشا Rimo، وتم تحريز الكميات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

سلع غذائية مغشوشة فى الإسكندرية



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