تراند الفن: شوبير: كرة مصر للمقاصة لمست يد لاعب الزمالك لكنها ليست ركلة جزاء

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن فوز الزمالك على مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، على استاد السويس، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “في كل الأحوال، الزمالك فاز على مصر للمقاصة، لكنه لم يُقدم العرض المُنتظر، والقلعة البيضاء قدمت عرضًا دون المتوسط أمام الفريق الفيومي أمس”.

وعن أحقية وجود ركلة جزاء لمصر للمقاصة، أكد شوبير: “كرة مصر للمقاصة لمست يد لاعب الزمالك بالفعل لكنها ليست ركلة جزاء، وذلك حتى نهاية الموسم، وبداية من المُوسم المقبل ستحتسب نظرًا لتعديلات القانون.”.

وتابع شوبير: “تغيرات محمد عظيمة كانت جيدة، والزمالك سيفقد يوسف أوباما وإمام عاشور خلال مباراة غزل المحلة بسبب حصولهما على الإنذار الثالث، وفرق النقاط هيحط الأهلي تحت ضغط”.