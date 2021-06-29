فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
وصلت منذ قليل، الطائرة التي تقل يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لافتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في العاصمة أبوظبي، وقنصلية تل أبيب في دبي، وفقا لـ “العربية”.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما سيُوقع اتفاقًا للتعاون الاقتصادي مع الجانب الإماراتي، وفق لقناة “كان” الإسرائيلية.
ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في موقع “تويتر”، صورة له من داخل الطائرة، مُعلقا بالقول: “أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات”.
ويائير لابيد، هو أول وزير في الحكومة الإسرائيلية، يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام الماضي، لكن يتم تنسيق زيارات إضافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير خارجية إسرائيل يصل إلى الإمارات لافتتاح السفارة الجديدة في أبوظبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.