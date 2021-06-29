- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن اليوم (الثلاثاء) هو أول أيام موسم الجوزاء، والذي تصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها، مبيناً أبرز سماته.
وأوضح الزعاق عبر حسابه في تويتر أن الجوزاء مدته 26 يوماً وله ذراعين كل ذراع 13 يوماً، وأول نجومه مربعانية القيظ والثاني هو أول جمرة القيظ، وجميع أيامه تكون في شهر يوليو.
وبين أن الآبار تغور في هذا الموسم ويزداد تبخرها، وتصل فيه الحرارة للمعدل الأعلى على مستوى العالم، حيث تغلي المياه أحياناً من شدة الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تغلي فيه المياه من شدة الحرارة. .. بالفيديو: “الزعاق” يعلن بداية موسم “الجوزاء” وعدد أيامه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.