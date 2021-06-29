تراند الفن: تغلي فيه المياه من شدة الحرارة. .. بالفيديو: “الزعاق” يعلن بداية موسم “الجوزاء” وعدد أيامه!

صحيفة المرصد: كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن اليوم (الثلاثاء) هو أول أيام موسم الجوزاء، والذي تصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها، مبيناً أبرز سماته.

وأوضح الزعاق عبر حسابه في تويتر أن الجوزاء مدته 26 يوماً وله ذراعين كل ذراع 13 يوماً، وأول نجومه مربعانية القيظ والثاني هو أول جمرة القيظ، وجميع أيامه تكون في شهر يوليو.

وبين أن الآبار تغور في هذا الموسم ويزداد تبخرها، وتصل فيه الحرارة للمعدل الأعلى على مستوى العالم، حيث تغلي المياه أحياناً من شدة الحرارة.



