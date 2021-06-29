تراند الفن: تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

صحيفة المرصد: أوضح مصدر طبي أن الفنانة دلال عبد العزيز، تشهد حالة من التحسن النسبي، لافتا إلى أن الفنانة تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطء بعض الشيء.

وأبان الطبيب المشرف على الحالة أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها.

وأردف المصدر الطبى، أن الفنانة دلال عبد العزيز، قد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وتابع أن ابنتيها دائما ما تتواجدان معها بشكل مستمر وكذلك زوجاهما، ودائما ما يحرصون على طلب الرعاية الصحية لوالدتهم، وإبعاد أي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية.