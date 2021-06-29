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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:22 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: أوضح مصدر طبي أن الفنانة دلال عبد العزيز، تشهد حالة من التحسن النسبي، لافتا إلى أن الفنانة تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطء بعض الشيء.
وأبان الطبيب المشرف على الحالة أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها.
وأردف المصدر الطبى، أن الفنانة دلال عبد العزيز، قد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.
وتابع أن ابنتيها دائما ما تتواجدان معها بشكل مستمر وكذلك زوجاهما، ودائما ما يحرصون على طلب الرعاية الصحية لوالدتهم، وإبعاد أي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.