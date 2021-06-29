تراند الفن: مستشار الرئيس: نحتاج إلى إعادة التطعيم بلقاح كورونا بعد 9 أشهر من تلقيه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن سياسة القيادة السياسية فيما يتعلق بتنويع مصادر اللقاحات كانت حكيمة جدًا، موضحًا أن الدول المنتجة للقاحات استحوذت على اللقاحات لتطعيم مواطنيها، واستطاعت مصر أن تحصل على جزء من اللقاحات بسبب قوة العلاقات بين الرئيس عبدالفتاح والسيسي ورئيس الصين، واستطعنا أن نوفر جرعات لقاح أسترازيكينا، كما حصلت مصر على اللقاح الروسي.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: “مفيش لقاح هيخش مصر إلا لما يتم التأكد بصورة كاملة من الفاعلية والأمان وخضوعه للتجارب الإكلينيكية”.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن العالم كله سيحتاج ما يسمى بإعادة التطعيم ضد كورونا، أي تكرار الحصول على التطعيمات بشكل موسمي على غرار لقاح الانفلونزا الموسمية: “الفيروسات كما هي لكن نتيجة للتحورات المستمرة فإن الشركات ستعيد صياغة البروتين المشابه لبروتين الفيروس الذي يتعامل معه الجسم، وبعد 6 أشهر أو 9 أشهر بحد أقصى من الحصول على اللقاح سنحتاج إلى إعادة عملية التطعيم مرة أخرى”.

وسألته الإعلامية جومانا ماهر، عن إمكانية إعادة التطعيم مرة أخرى، بالحصول على جرعتين بعد 9 أشهر من الحصول على جرعتين، أكد مستشار الرئيس أن هذه الأمور مازالت في طور الدراسة، وعندما يصل العلم والاختبارات السريرية الإكلينيكية إلى نتيجة مؤكدة سيتم تحديد عدد الجرعات بدقة.