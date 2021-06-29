فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تحدّث الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية لحاق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمنتخب الأوليمبي، خلال المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: “هناك اتصالات جارية بين شوقي غريب ومُوسيماني في الوقت الحالي، والمُؤكد أن الشناوي وأكرم وصلاح وطاهر موجودون مع موسيماني في نهائي إفريقيا”.
وتابع: “مُوسيماني من الممكن أن يترك للمنتخب الأوليمبي بيكهام وناصر ماهر ومصطفى شوبير، والمؤكد أن الشناوي عاوز يلعب الأولمبياد، ومُستحيل يترك النهائي الإفريقي بأي حال من الأحوال”.
واختتم الإعلامي، أحمد شوبير، قائلًا:” هناك مُحاولة لتأخير وصول المنتخب إلى يوم 18، ومن المؤكد أن كابتن شوقي سيضم بيكهام وناصر ماهر، لكن هل يستغني عن الشناوي وطاهر وصلاح محسن؟”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شوبير يتحدث عن إمكانية انضمام لاعبي الأهلي إلى المنتخب في الأوليمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.