فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 48 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مشيرة إلى أهمية إصداره في التوقيت الحالي، خاصة أن المجلس تأخر كثيرًا في خروجه للنور.
وأشارت “عبد الحليم” خلال البيان الصادر لها إلى أن هذه التعديلات تستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، يأتي ترجمة للدستور المصري، لحماية أمنها القومي، كما أنه يساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشافية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينسي أو يتغافل الأفعال التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية بفضل تواجدهم في المؤسسات الحكومية، ولذلك فإن تطبيق القانون يساهم أيضًا في حماية الدولة من العناصر المتطرفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برلمانية: قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يحمي الدولة من العناصر المتطرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.