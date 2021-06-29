تراند الفن: برلمانية: قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يحمي الدولة من العناصر المتطرفة

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مشيرة إلى أهمية إصداره في التوقيت الحالي، خاصة أن المجلس تأخر كثيرًا في خروجه للنور.

وأشارت “عبد الحليم” خلال البيان الصادر لها إلى أن هذه التعديلات تستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، يأتي ترجمة للدستور المصري، لحماية أمنها القومي، كما أنه يساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشافية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينسي أو يتغافل الأفعال التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية بفضل تواجدهم في المؤسسات الحكومية، ولذلك فإن تطبيق القانون يساهم أيضًا في حماية الدولة من العناصر المتطرفة.