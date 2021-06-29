تراند الفن: السعودية الأولى عربياً.. “بلومبيرغ” تنشر قائمة أفضل 20 دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

صحيفة المرصد – وكالات: نشرت صحيفة “بلومبيرغ”، قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة وإعادة فتح اقتصاداتها، بعد حقبة تفشي فيروس كورونا، وفق معايير محددة، حيث تضمنت هذه القائمة تواجد دولتين عربيتين.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أنه من الأمور المركزية في هذا الأمر هو انفتاح الاقتصاد على العالم.

وأضافت الصحيفة إلى ذلك مقياسين جديدين، هما سهولة التنقل داخل وخارج البلاد، ومقدار السفر الجوي الذي تعافى، إلى جانب 10 مقاييس أخرى، تتبع نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات، وحرية الحركة إلى النمو الاقتصادي.

وتصدرت الولايات المتحدة هذه القائمة، في حين أن السعودية جاءت الأولى عربيا، والـ15 عالميا. وبحسب “بلومبيرغ”، فإن 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة جائحة كورونا، هي الآتية: 1- الولايات المتحدة. 2- نيوزيلندا. 3- سويسرا. 4 إسرائيل. 5- فرنسا. 6- إسبانيا. 7- أستراليا. 8- البر الرئيسي للصين. 9- بريطانيا. 10- كوريا الجنوبية. 11- النرويج. 13- سنغافورة. 14- تركيا.

15- المملكة العربية السعودية. 16- بلجيكا. 17- فنلندا. 18- الإمارات العربية المتحدة. 19- اليونان. 20- رومانيا”.