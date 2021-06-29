- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc وسحب الـ 250.000$ في المقال التالي
تتجه أنظار الآلاف من المشتركين إلى سحب الخميس المقبل الأول من يوليو على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي من قبل مسابقة الحلم mbc، في الوقت الذي تتوالى فيه طلبات الاشتراك من جميع الدول للمشاركة في السحب، فضلاً عن دخول السحب أيضًا على جائزة منزل الأحلام باليونان، والتي سيتم اختيار الرابح فيها من قبل المشتركين في وقت تقديم حلقة السحب النقدي، مع العلم أن فعاليات البرنامج سيتم إذاعتها على الهواء مباشرةً، من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية، ثم التواصل والاتصال مع الفائز.
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم
ومع اقتراب سحب مسابقة الحلم الجديد ومنزل الأحلام، تكثُر عمليات البحث من قبل الآلاف عن كيفية وطرق الاشتراك المختلفة، لتفعيل وتأكيد المشاركة، وضمان دخول السحب، وهنا أتاحت المسابقة 4 طُرق مختلفة للاشتراك، من أجل التيسير على المواطنين في سهولة التواصل، وهم:
- الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك.
- إرسال رسالة نصية مكتوبة sms تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve على نفس الرقم.
- الاشتراك عبر تعبئة البيانات الخاصة بك في النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة mbc.
- تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جوالك، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك.
الاتصال من الرقم الدولي الموحد
وفي حالة عدم وجود أرقام لدولتك ضمن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc المعتمدة من قبل المسابقة، فيمكنكم الاتصال واتباع الخطوات السابقة على الأرقام الدولية الموحدة التي تم توفيرها للاتصال من تلك الدول أو من جميع الدول دون استثناء:
أسماء الفائزين في حلم 2021
أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 خلال العام الجاري، فهم كالآتي:
- الإماراتي محمد اللباني في سحب 2021-02-25 على جائزة $125,000
- السعودي محمد مقبول حسين في سحب 2021-03-11 على جائزة المستوى البرونزي $5,000
- السعودي امجد كوجان في سحب 2021-03-11 على جائزة المستوى الفضي $10,000
- السعودي حميد ادهي في سحب 2021-03-11 على جائزة المستوى الذهبي $15,000
- المصري سيد سعد محمد في سحب 2021-03-11 على جائزة المستوى البلاتيني $20,000
- المصري إبراهيم عبدالغني السيد في سحب 2021-03-11 على جائزة المستوى الماسي $30,000
- الإماراتي محمود محمد العبيد في سحب 2021-04-01 على جائزة $250,000
- المصري محمد طارق عبدالوهاب في سحب 2021-05-15 على جائزة $500,000
- الكويتي حمزة البشير في سحب 2021-05-15 سحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30,000
- الكويتي مسعد فهد العنزي في سحب 2021-06-10 على جائزة المستوى البرونزي $5,000
- السعودي إبراهيم علي أحمد في سحب 2021-06-10 على جائزة المستوى الذهبي $15,000
- المصري حلمي ابراهيم غلاب في سحب 2021-06-10 على جائزة المستوى البلاتيني $20,000
- السعودي محمد مبارك طه في سحب 2021-06-10 على جائزة المستوى الماسي $30,000
- السوري ربيع التنبوك في سحب 2021-06-10 على جائزة المستوى الفضي $10,000
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc وسحب الـ 250.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.