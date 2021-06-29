نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم والتخفيضات الصيفية تتعدى 40% على الحلويات والتسالي لأحلى زيارات الصيف في المقال التالي
عروض العثيم والتخفيضات الصيفية، اسواق عبدالله العثيم التجارية في المملكة العربية السعودية دائماً ما تنال هذه الأسواق على إعجاب الشعب السعودي، يفضل الكثير هذه الأسواق التجارية ويفضلون العروض التي توفرها لهم كل فترة في الأسواق التجارية الخاصة بها، أسواق عبد الله العثيم التجارية تتميز في جميع المجالات التي تعرضها للشعب السعودي، ويحصل العملاء منها دائماً على أفضل أنواع السلع والمنتجات، توفر أيضاً الكثير من المنتجات الباهظة بأقل الأسعار حيث تعرضها مناسبة للجميع ويفضلون دائماً توفير احتياجاتهم من خلال أسواق عبدالله العثيم.
الآن في الصيف.. عروض العثيم الاسبوعية
أسواق عبدالله العثيم التجارية في المملكة العربية السعودية دائماً ما تقدم للشعب السعودي أفضل أنواع المنتجات بأقل الأسعار، ويعتبر ذلك الأمر الذي يجذب جميع الشعب السعودي للشراء من هذه الأسواق التجارية، توفر الكثير من العروض اليومية الخاصة بها في أسواقها وتقوم بتجديدها كل فترة، تعرض أيضاً في الأسواق التجارية الخاصة بها مختلف أنواع السلع الذي تحتاج إليها الأسرة بشكل مستمر، تقوم بتوفير العروض الطازجة والتي تفرضها لديها ما فترة في قسم الفواكه والخضروات والتي تعرض منها دائماً طازجة.
العثيم العروض الترويجية الصيفية
أسواق عبد الله العثيم لم تقتصر العروض الخاصة بها على ذلك بلغ تقدم عروض على جميع الأقسام التي توفرها للشعب السعودي، حيث تقوم بتقديم عروض أسبوعية تضم منتجات من كل قسم يوجد في أسواقها، توفر هذه المنتجات في هذه العروض بأقل الأسعار ولذلك فهي توفر الكثير للعملاء، وأيضاً تقوم بتقديم الكثير من الطرق للدفع وتوفر طرق مختلفة للشراء، تعرض العروض التي تقدمها في أسواقها في جميع الفروع الخاصة بها وأيضاً على موقع العثيم الإلكتروني.
أسعار عروض اسواق العثيم الصيفية
- عروض العثيم اليوم الاثنين تورتة وسط مجمعة بين الشوكولاتة والكراميل بلغ سعر التورتة 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم زود دونات شوكولاتة 3 لتر بلغ سعر عبوة 4 حبة 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كيك شرائح فانيلا بلغ سعر الحبة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بسبوسة بالسمنة والفول السوداني بلغ سعر العبوة 1 كيلو 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شابورة دقيق القمح عبوة 340 جم بلغ سعر العبوة 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم فطيرة الشاي عبوة 5 حبات وحبة مجانا بلغ سعر العبوة 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب برازق بالفستق والسمسم زود عبوة 190 جم ربكة 3 حبات بلغ سعر الربطة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم أصابع سادة زود عبوة 500 جم بلغ سعر العبوة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده تمر نبوت سيف فاخر مكبوس بلغ سعر العبوة 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي
- عروض الاثنين العثيم جزر طازج عبوة 1 كجم بلغ سعر العبوة 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه تمر خلاص القصيم عبوة 1 كجم بلغ سعر العبوة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي من عروض العثيم الطازج اليوم.
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