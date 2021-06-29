تراند الفن: عاجل.. وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏54 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

توفي منذ قليل، رجل الأعمال الشهير أنسي ساويرس، عن عمر ناهز 91 عامًا، والذي يُعد عميد عائلة ساويرس في مصر. وأعلن الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.